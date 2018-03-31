Фиорентина
мин
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
90
31
Уго
Витор Уго
90
2
Лорини
Венсан Лорини
90
15
Оливера
Максимильяно Оливера
90
20
Пеццелла
Герман Пеццелла
90
25
Кьеза
Федерико Кьеза
62'
90
17
Верету
Жордан Верету
90
8
Сапонара
Риккардо Сапонара
90
19
Кристофоро
Себастьян Кристофоро
90
10
Эйссерик
Валентин Эйссерик
90
9
Симеоне
Джованни Симеоне
3'
90
Запасные
22
Черофолини
Микеле Черофолини
97
Дронговски
Бартломей Дронговски
4
Миленкович
Никола Миленкович
76
Гаспар
Бруну Гаспар
14
Дабо
Брайан Дабо
27
Ло Фасо
Симоне Ло Фасо
28
Диаш
Жил Диаш
11
Фальчинелли
Диего Фальчинелли
7
Зехнини
Рафик Зехнини
Кротоне
мин
1
Кордас
Алекс Кордас
90
23
Капуано
Марко Капуано
90
7
Чеккерини
Федерико Чеккерини
90
38
Мандрагора
Роландо Мандрагора
90
87
Мартелла
Бруно Мартелла
90
10
Барберис
Андреа Барберис
90
92
Бенали
Ахмад Бенали
90
11
Риччи
Федерико Риччи
90
37
Фараони
Давиде Фараони
90
5
Стоян
Адриан Стоян
90
29
Тротта
Марселло Тротта
90
Запасные
3
Феста
Марко Феста
78
Висково
Аньелло Висково
93
Айети
Арлинд Айети
31
Сампиризи
Марио Сампиризи
20
Павлович
Даниэль Павлович
89
Крочата
Джованни Крочата
21
Дзанеллато
Никколо Дзанеллато
13
Иско
Мариано Иско
6
Роден
Маркус Роден
32
Тумминелло
Марко Тумминелло
99
Точукву
Симеон Точукву