Кальяри
мин
28
Краньо
Алессио Краньо
90
15
Кастан
Леандро Кастан
90
23
Чеппителли
Лука Чеппителли
90
12
Мянго
Сенна Мянго
90
20
Падоин
Симоне Падоин
90
16
Фараго
Паоло Фараго
90
27
Дейола
Алессандро Дейола
90
18
Барелла
Николо Барелла
90
30
Паволетти
Леонардо Паволетти
90
25
Сау
Марко Сау
90
Запасные
1
Рафаэль
Рафаэль
26
Кроста
Лука Кроста
19
Писакане
Фабио Писакане
3
Андреолли
Марко Андреолли
22
Ликогианнис
Хараламбос Ликогианнис
4
Дессена
Даниэле Дессена
21
Ионицэ
Артур Ионицэ
32
Сон Хан
Кван Сон Хан
9
Джианнетти
Никколо Джианнетти
Торино
мин
39
Сиригу
Сальваторе Сиригу
90
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
90
33
Н'Кулу
Николя Н'Кулу
90
15
Ансальди
Кристиан Ансальди
79'
90
13
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
24
Моретти
Эмилиано Моретти
90
88
Ринкон
Томас Ринкон
90
14
Фальке
Яго Фальке
61'
90
6
Аква
Африйе Аква
90
8
Базелли
Даниэле Базелли
90
9
Белотти
Андреа Белотти
90
Запасные
1
Ичасо
Сальвадор Ичасо
4
Бонифази
Кевин Бонифази
23
Баррека
Антонио Баррека
22
Оби
Жоэль Оби
5
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
21
Беренгер
Алекс Беренгер
10
Льяич
Адем Льяич
20
Эдера
Симоне Эдера