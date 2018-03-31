Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
37
Шкриньяр
Милан Шкриньяр
90
7
Канселу
Жоау Канселу
90
25
Миранда
Жоао Миранда
90
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
90
8
Рафаэль
Рафинья
90
5
Гальярдини
Роберто Гальярдини
90
77
Брозович
Марсело Брозович
90
44
Перишич
Иван Перишич
13'
90
87
Кандрева
Антонио Кандрева
90
9
Икарди
Мауро Икарди
1'
49'
90
Запасные
46
Берни
Томмазо Берни
27
Паделли
Даниэле Паделли
29
Дальберт
Дальберт
21
Сантон
Давиде Сантон
2
Лопес
Лисандро Лопес
11
Весино
Матиас Весино
20
Валеро
Борха Валеро
23
Ситадин
Эдер Мартинс Ситадин
17
Карамо
Янн Карамо
99
Пинамонти
Андреа Пинамонти
Верона
мин
1
Николас
Николас
90
69
Супрайен
Самуэль Супрайен
90
12
Караччоло
Антонио Караччоло
90
26
Вукович
Ягош Вукович
90
28
Феррари
Алекс Феррари
90
16
Ааронс
Роландо Ааронс
90
2
Ромуло Соуза
Ромуло
90
77
Бюхель
Марсель Бюхель
90
70
Петкович
Бруно Петкович
90
93
Фарес
Мохаммед Фарес
90
Запасные
17
Сильвестри
Марко Сильвестри
40
Коппола
Фердинандо Коппола
22
Бьянкетти
Маттео Бьянкетти
27
Валоти
Маттиа Валоти
8
Фоссати
Марко Фоссати
14
Сукулини
Франко Сукулини
7
Верде
Даниэле Верде
10
Черчи
Алессио Черчи
37
Беардзотти
Энрико Беардзотти