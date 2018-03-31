Дженоа
мин
1
Перин
Маттиа Перин
90
14
Бираски
Давиде Бираски
90
2
Сполли
Николас Сполли
90
87
Жуканович
Эрвин Жуканович
90
30
Ригони
Лука Ригони
90
8
Бертолаччи
Андреа Бертолаччи
90
88
Хильмарк
Оскар Хильмарк
90
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
90
22
Лазович
Дарко Лазович
90
10
Лападула
Джанлука Лападула
30'
90
19
Пандев
Горан Пандев
90
Запасные
23
Ламанна
Эудженио Ламанна
38
Зима
Лукаш Зима
13
Россеттини
Лука Россеттини
32
Перейра
Педро Перейра
4
Кофи
Исаак Кофи
24
Бесса
Даниэль Бесса
49
Росси
Джузеппе Росси
11
Таарабт
Адель Таарабт
СПАЛ
мин
97
Мерет
Алекс Мерет
90
27
Фелипе Диас
Фелипе
90
23
Викари
Франческо Викари
90
33
Коста
Филиппо Коста
90
4
Сионек
Тиаго Сионек
90
29
Лаццари
Мануэль Лаццари
60'
90
88
Грасси
Альберто Грасси
90
28
Скьяттарелла
Паскуале Скьяттарелла
90
43
Палоски
Альберто Палоски
90
7
Антенуччи
Мирко Антенуччи
90
Запасные
1
Гомис
Альфред Гомис
15
Вяйсянен
Саули Вяйсянен
21
Саламон
Бартош Саламон
12
Конате
Па Конате
24
Витале
Маттиа Витале
77
Вивиани
Федерико Вивиани
9
Бонаццоли
Федерико Бонаццоли
10
Флоккари
Сержио Флоккари