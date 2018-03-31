Болонья
мин
35
Торосидис
Василис Торосидис
90
5
Пульгар
Эрик Пульгар
18'
90
6
Де Майо
Себастьян Де Майо
90
18
Хеландер
Филип Хеландер
90
25
Масина
Адам Масина
90
77
Донса
Годфред Донса
90
9
Верди
Симоне Верди
90
16
Поли
Андреа Поли
90
14
Ди Франческо
Федерико Ди Франческо
90
24
Паласио
Родриго Паласио
90
Запасные
34
Равалья
Федерико Равалья
33
Кейта
Шейк Кейта
26
Романьоли
Симоне Романьоли
15
Мбайе
Ибрахима Мбайе
3
Гонсалес
Джанкарло Гонсалес
7
Джемаили
Блерим Джемаили
2
Надь
Адам Надь
11
Крейчи
Ладислав Крейчи
10
Дестро
Маттиа Дестро
8
Орсолини
Риккардо Орсолини
Рома
мин
1
Алисон Рамзес
Алисон
90
11
Коларов
Александар Коларов
90
44
Манолас
Костас Манолас
90
20
Фасио
Федерико Фасио
90
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
90
6
Строотман
Кевин Строотман
90
4
Наингголан
Раджа Наингголан
90
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
14
Шик
Патрик Шик
90
8
Перотти
Диего Перотти
90
92
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
90
Запасные
18
Лобонц
Богдан Лобонц
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
3
Пеллегрини
Лука Пеллегрини
33
Сильва
Хонатан Сильва
5
Жуан
Жуан
30
да Силва
Сантос да Силва
25
Перес
Бруно Перес
21
Гоналон
Максим Гоналон
23
Дефрель
Грегор Дефрель
9
Джеко
Эдин Джеко