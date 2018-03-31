Аталанта
мин
91
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
90
6
Паломино
Хосе Луис Паломино
90
21
Кастань
Тимоти Кастань
90
3
Толой
Рафаэл Толой
90
5
Масиелло
Андреа Масиелло
75'
90
4
Кристанте
Бриан Кристанте
90
8
Госенс
Робин Госенс
90
11
Фройлер
Ремо Фройлер
90
15
де Рон
Мартен де Рон
90
10
Гомес
Алехандро Гомес
90
29
Петанья
Андреа Петанья
68'
90
Запасные
31
Росси
Франческо Росси
1
Бериша
Этрит Бериша
95
Бастони
Алессандро Бастони
13
Кальдара
Маттиа Кальдара
28
Манчини
Джанлука Манчини
33
Хатебур
Ханс Хатебур
23
Мелегони
Филиппо Мелегони
32
Хаас
Николас Хаас
9
Корнелиус
Андреас Корнелиус
Удинезе
мин
1
Биццарри
Альбано Биццарри
90
5
Данило
Данило
90
17
Нуйтинк
Брам Нуйтинк
90
11
Дзампано
Франческо Дзампано
90
53
Аднан
Али Аднан
90
13
Ингелссон
Сванте Ингелссон
90
99
Балич
Андрия Балич
90
14
Янкто
Якуб Янкто
90
10
де Пауль
Родриго де Пауль
90
19
Стригер Ларсен
Йенс Стригер Ларсен
90
18
Перица
Стипе Перица
90
Запасные
22
Скуффет
Симоне Скуффет
3
Самир
Самир
97
Пеццелла
Джузеппе Пеццелла
21
Понтиссо
Симоне Понтиссо
27
Видмер
Силвэн Видмер
20
Лопес
Макси Лопес