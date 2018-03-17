Удинезе
мин
1
Биццарри
Альбано Биццарри
90
5
Данило
Данило
90
3
Каэтано
Самир
90
53
Аднан
Али Аднан
90
14
Янкто
Якуб Янкто
90
6
Фофана
Секо Фофана
44'
90
85
Бехрами
Валон Бехрами
90
10
де Пауль
Родриго де Пауль
90
27
Видмер
Силвэн Видмер
90
19
Стригер Ларсен
Йенс Стригер Ларсен
90
20
Лопес
Макси Лопес
90
Запасные
25
Борселлини
Давиде Борселлини
22
Скуффет
Симоне Скуффет
11
Дзампано
Франческо Дзампано
17
Нуйтинк
Брам Нуйтинк
97
Пеццелла
Джузеппе Пеццелла
72
Барак
Антонин Барак
99
Балич
Андрия Балич
21
Понтиссо
Симоне Понтиссо
23
Халлфредссон
Эмил Халлфредссон
13
Ингелссон
Сванте Ингелссон
18
Перица
Стипе Перица
Сассуоло
мин
47
Консильи
Андреа Консильи
90
21
Лирола
Поль Лирола
90
15
Ачерби
Франческо Ачерби
90
24
Гольданига
Эдоардо Гольданига
90
98
Адьяпонг
Клод Адьяпонг
90
39
Делл'Орко
Кристиан Делл'Орко
90
6
Маццителли
Лука Маццителли
90
12
Сенси
Стефано Сенси
75'
90
7
Миссироли
Симоне Миссироли
90
16
Политано
Маттео Политано
90
30
Бабакар
Хума Бабакар
90
Запасные
77
Пеголо
Джанлука Пеголо
70
Марсон
Леонардо Марсон
5
Лемос
Маурисио Лемос
22
Фраттези
Давиде Фраттези
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
32
Дункан
Альфред Дункан
8
Бьондини
Давиде Бьондини
10
Матри
Алессандро Матри
17
Пьерини
Николас Пьерини