Торино
мин
39
Сиригу
Сальваторе Сиригу
90
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
90
33
Н'Кулу
Николя Н'Кулу
90
15
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
24
Моретти
Эмилиано Моретти
90
88
Ринкон
Томас Ринкон
90
14
Фальке
Яго Фальке
90
6
Аква
Африйе Аква
90
5
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
90
21
Беренгер
Алекс Беренгер
90
9
Белотти
Андреа Белотти
86'
90
Запасные
32
Милинкович-Савич
Ваня Милинкович-Савич
1
Ичасо
Сальвадор Ичасо
4
Бонифази
Кевин Бонифази
23
Баррека
Антонио Баррека
13
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
22
Оби
Жоэль Оби
10
Льяич
Адем Льяич
11
Ньянг
М'Байе Ньянг
20
Эдера
Симоне Эдера
Фиорентина
мин
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
90
4
Миленкович
Никола Миленкович
90
31
Уго
Витор Уго
90
20
Пеццелла
Герман Пеццелла
90
3
Бираги
Кристиано Бираги
90
8
Сапонара
Риккардо Сапонара
90
17
Верету
Жордан Верету
59'
90
5
Бадель
Милан Бадель
90
24
Бенасси
Марко Бенасси
90
25
Кьеза
Федерико Кьеза
90
9
Симеоне
Джованни Симеоне
90
Запасные
22
Черофолини
Микеле Черофолини
97
Дронговски
Бартломей Дронговски
15
Оливера
Максимильяно Оливера
76
Гаспар
Бруну Гаспар
2
Лорини
Венсан Лорини
19
Кристофоро
Себастьян Кристофоро
28
Диаш
Жил Диаш
14
Дабо
Брайан Дабо
27
Ло Фасо
Симоне Ло Фасо
10
Эйссерик
Валентин Эйссерик
11
Фальчинелли
Диего Фальчинелли
77
Теро
Сирил Теро