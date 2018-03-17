СПАЛ
мин
97
Мерет
Алекс Мерет
90
27
Фелипе Диас
Фелипе
90
23
Викари
Франческо Викари
90
4
Сионек
Тиаго Сионек
90
33
Коста
Филиппо Коста
90
28
Скьяттарелла
Паскуале Скьяттарелла
90
88
Грасси
Альберто Грасси
90
19
Куртич
Ясмин Куртич
90
29
Лаццари
Мануэль Лаццари
90
43
Палоски
Альберто Палоски
82
7
Антенуччи
Мирко Антенуччи
89
Запасные
18
Скьявон
Эрос Скьявон
92
Маркеджани
Габриэле Маркеджани
1
Гомис
Альфред Гомис
15
Вяйсянен
Саули Вяйсянен
5
Шимич
Лоренцо Шимич
21
Саламон
Бартош Саламон
85
Драме
Букари Драме
77
Вивиани
Федерико Вивиани
24
Витале
Маттиа Витале
25
Луис
Эвертон Луис
9
Бонаццоли
Федерико Бонаццоли
10
Флоккари
Сержио Флоккари
Ювентус
мин
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
81
24
Ругани
Даниэле Ругани
90
12
Сандро
Алекс Сандро
90
2
Де Шильо
Маттиа Де Шильо
90
5
Пьянич
Миралем Пьянич
90
22
Асамоа
Квадво Асамоа
64
14
Матюиди
Блейз Матюиди
84
11
Коста
Дуглас Коста
90
10
Дибала
Пауло Дибала
90
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
90
Запасные
50
Дель Фаверо
Маттиа Дель Фаверо
23
Щесны
Войцех Щесны
21
Хеведес
Бенедикт Хеведес
15
Барцальи
Андреа Барцальи
26
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
30
Бентанкур
Родриго Бентанкур
27
Стураро
Стефано Стураро
8
Маркизио
Клаудио Маркизио
17
Манджукич
Марио Манджукич