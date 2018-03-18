Милан
мин
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
90
17
Сапата
Кристиан Сапата
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
68
Родригес
Рикардо Родригес
90
79
Кесси
Франк Кесси
90
10
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
10'
90
8
Хесус Фернандес
Сусо
90
5
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
90
21
Билья
Лукас Билья
90
11
Борини
Фабио Борини
90
63
Кутроне
Патрик Кутроне
54'
90
Запасные
30
Сторари
Марко Сторари
90
Доннарумма
Антонио Доннарумма
31
Антонелли
Лука Антонелли
15
Гомес
Густаво Гомес
12
Конти
Андреа Конти
22
Мусаччио
Матео Мусаччио
18
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
73
Локателли
Мануэль Локателли
4
Маури
Хосе Маури
9
Силва
Андре Силва
Кьево
мин
70
Соррентино
Стефано Соррентино
90
29
Каччиаторе
Фабрицио Каччиаторе
90
40
Томович
Ненад Томович
90
8
Радованович
Иван Радованович
90
17
Джаккерини
Эмануэле Джаккерини
90
19
Кастро
Лукас Кастро
90
27
Депаоли
Фабио Депаоли
90
9
Степински
Мариуш Степински
33'
90
45
Инглесе
Роберто Инглесе
34'
90
Запасные
98
Конфенте
Алессандро Конфенте
90
Секулин
Андреа Секулин
18
Гобби
Массимо Гобби
12
Цесар
Боштьян Цесар
3
Дайнелли
Дарио Дайнелли
23
Бирса
Вальтер Бирса
56
Хетемай
Перпарим Хетемай
4
Ригони
Никола Ригони
77
Бастьен
Самюэль Бастьен
31
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
20
Пуччарелли
Мануэль Пуччарелли