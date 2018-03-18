Лацио
мин
1
Стракоша
Томас Стракоша
90
27
Фелипе
Луис Фелипе
90
13
Уоллес
Уоллес
90
3
де Врей
Стефан де Врей
90
77
Марушич
Адам Марушич
90
10
Андерсон
Фелипе Андерсон
90
16
Пароло
Марко Пароло
90
18
Альберто
Луис Альберто
90
6
Лейва
Лукас Лейва
16'
90
17
Иммобиле
Чиро Иммобиле
90
7
Да Кунья
Луиш Карлуш Да Кунья
90
Запасные
96
Мургиа
Алессандро Мургиа
25
Варгич
Иван Варгич
23
Гуерриери
Гуидо Гуерриери
22
Касерес
Мартин Касерес
15
Баштуш
Баштуш
8
Баста
Душан Баста
5
Лукаку
Джордан Лукаку
21
Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
88
Ди Дженнаро
Давиде Ди Дженнаро
20
Кайседо
Фелипе Кайседо
Болонья
мин
83
Миранте
Антонио Миранте
90
18
Хеландер
Филип Хеландер
90
5
Пульгар
Эрик Пульгар
90
25
Масина
Адам Масина
90
3
Гонсалес
Джанкарло Гонсалес
90
6
Де Майо
Себастьян Де Майо
90
35
Торосидис
Василис Торосидис
90
9
Верди
Симоне Верди
3'
90
77
Донса
Годфред Донса
90
7
Джемаили
Блерим Джемаили
90
24
Паласио
Родриго Паласио
90
Запасные
34
Равалья
Федерико Равалья
15
Мбайе
Ибрахима Мбайе
4
Крафт
Эмиль Крафт
26
Романьоли
Симоне Романьоли
11
Крейчи
Ладислав Крейчи
12
Крисетиг
Лоренцо Крисетиг
2
Надь
Адам Надь
10
Дестро
Маттиа Дестро
14
Ди Франческо
Федерико Ди Франческо