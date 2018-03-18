Кротоне
мин
1
Кордас
Алекс Кордас
90
23
Капуано
Марко Капуано
90
7
Чеккерини
Федерико Чеккерини
90
37
Фараони
Давиде Фараони
90
87
Мартелла
Бруно Мартелла
90
92
Бенали
Ахмад Бенали
90
38
Мандрагора
Роландо Мандрагора
90
11
Риччи
Федерико Риччи
90
5
Стоян
Адриан Стоян
90
9
Налини
Андреа Налини
90
29
Тротта
Марселло Тротта
90
Запасные
3
Феста
Марко Феста
78
Висково
Аньелло Висково
93
Айети
Арлинд Айети
31
Сампиризи
Марио Сампиризи
20
Павлович
Даниэль Павлович
89
Крочата
Джованни Крочата
21
Дзанеллато
Никколо Дзанеллато
10
Барберис
Андреа Барберис
99
Точукву
Симеон Точукву
Рома
мин
1
Алисон Рамзес
Алисон
90
20
Фасио
Федерико Фасио
90
11
Коларов
Александар Коларов
90
5
Жуан Гильерме
Жуан
90
30
да Силва
Сантос да Силва
90
7
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
90
25
Перес
Бруно Перес
90
4
Наингголан
Раджа Наингголан
75'
90
21
Гоналон
Максим Гоналон
90
92
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
39'
90
9
Джеко
Эдин Джеко
90
Запасные
18
Лобонц
Богдан Лобонц
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
44
Манолас
Костас Манолас
33
Сильва
Хонатан Сильва
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
17
Ундер
Дженгиз Ундер
6
Строотман
Кевин Строотман
14
Шик
Патрик Шик