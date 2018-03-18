Верона
мин
1
Николас
Николас
90
26
Вукович
Ягош Вукович
90
28
Феррари
Алекс Феррари
90
12
Караччоло
Антонио Караччоло
90
77
Бюхель
Марсель Бюхель
90
2
Ромуло Соуза
Ромуло
90
7
Верде
Даниэле Верде
90
93
Фарес
Мохаммед Фарес
90
70
Петкович
Бруно Петкович
90
30
Матос Сантос
Ридер Матос Сантос
90
Запасные
17
Сильвестри
Марко Сильвестри
40
Коппола
Фердинандо Коппола
69
Супрайен
Самуэль Супрайен
75
Арто
Томас Арто
22
Бьянкетти
Маттео Бьянкетти
14
Сукулини
Франко Сукулини
27
Валоти
Маттиа Валоти
8
Фоссати
Марко Фоссати
16
Ааронс
Роландо Ааронс
37
Беардзотти
Энрико Беардзотти
Аталанта
мин
1
Бериша
Этрит Бериша
90
5
Масиелло
Андреа Масиелло
90
6
Паломино
Хосе Луис Паломино
90
3
Толой
Рафаэл Толой
90
21
Кастань
Тимоти Кастань
90
4
Кристанте
Бриан Кристанте
2'
90
37
Спинаццола
Леонардо Спинаццола
90
10
Гомес
Алехандро Гомес
71'
90
11
Фройлер
Ремо Фройлер
90
72
Иличич
Йосип Иличич
45'
48'
69'
90
29
Петанья
Андреа Петанья
90
Запасные
31
Росси
Франческо Росси
91
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
33
Хатебур
Ханс Хатебур
15
де Рон
Мартен де Рон
8
Госенс
Робин Госенс
32
Хаас
Николас Хаас
23
Мелегони
Филиппо Мелегони
9
Корнелиус
Андреас Корнелиус