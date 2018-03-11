Ювентус
мин
23
Щесны
Войцех Щесны
90
24
Ругани
Даниэле Ругани
90
2
Де Шильо
Маттиа Де Шильо
90
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
90
27
Стураро
Стефано Стураро
90
22
Асамоа
Квадво Асамоа
90
8
Маркизио
Клаудио Маркизио
90
6
Хедира
Сами Хедира
90
11
Коста
Дуглас Коста
90
10
Дибала
Пауло Дибала
20'
49'
90
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
90
Запасные
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
21
Хеведес
Бенедикт Хеведес
15
Барцальи
Андреа Барцальи
4
Бенатиа
Медхи Бенатиа
30
Бентанкур
Родриго Бентанкур
5
Пьянич
Миралем Пьянич
14
Матюиди
Блейз Матюиди
17
Манджукич
Марио Манджукич
Удинезе
мин
1
Биццарри
Альбано Биццарри
90
4
Анджелла
Габриэле Анджелла
90
17
Нуйтинк
Брам Нуйтинк
90
3
Каэтано
Самир
90
53
Аднан
Али Аднан
90
85
Бехрами
Валон Бехрами
90
72
Барак
Антонин Барак
90
6
Фофана
Секо Фофана
90
14
Янкто
Якуб Янкто
90
27
Видмер
Силвэн Видмер
90
20
Лопес
Макси Лопес
90
Запасные
25
Борселлини
Давиде Борселлини
22
Скуффет
Симоне Скуффет
11
Дзампано
Франческо Дзампано
97
Пеццелла
Джузеппе Пеццелла
99
Балич
Андрия Балич
21
Понтиссо
Симоне Понтиссо
10
де Пауль
Родриго де Пауль
23
Халлфредссон
Эмил Халлфредссон
13
Ингелссон
Сванте Ингелссон
18
Перица
Стипе Перица