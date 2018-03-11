Сассуоло
мин
47
Консильи
Андреа Консильи
90
21
Лирола
Поль Лирола
90
13
Пелузо
Федерико Пелузо
90
15
Ачерби
Франческо Ачерби
90
24
Гольданига
Эдоардо Гольданига
90
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
90
32
Дункан
Альфред Дункан
90
7
Миссироли
Симоне Миссироли
90
90
Рагуса
Антонио Рагуса
90
16
Политано
Маттео Политано
90
30
Бабакар
Хума Бабакар
31'
90
Запасные
77
Пеголо
Джанлука Пеголо
98
Адьяпонг
Клод Адьяпонг
39
Делл'Орко
Кристиан Делл'Орко
5
Лемос
Маурисио Лемос
22
Фраттези
Давиде Фраттези
12
Сенси
Стефано Сенси
6
Маццителли
Лука Маццителли
8
Бьондини
Давиде Бьондини
17
Пьерини
Николас Пьерини
10
Матри
Алессандро Матри
СПАЛ
мин
97
Мерет
Алекс Мерет
90
27
Фелипе Диас
Фелипе
90
23
Викари
Франческо Викари
90
33
Коста
Филиппо Коста
90
4
Сионек
Тиаго Сионек
90
29
Лаццари
Мануэль Лаццари
90
88
Грасси
Альберто Грасси
90
28
Скьяттарелла
Паскуале Скьяттарелла
90
19
Куртич
Ясмин Куртич
90
43
Палоски
Альберто Палоски
90
7
Антенуччи
Мирко Антенуччи
27'
90
Запасные
1
Гомис
Альфред Гомис
85
Драме
Букари Драме
15
Вяйсянен
Саули Вяйсянен
5
Шимич
Лоренцо Шимич
21
Саламон
Бартош Саламон
24
Витале
Маттиа Витале
77
Вивиани
Федерико Вивиани
9
Бонаццоли
Федерико Бонаццоли
10
Флоккари
Сержио Флоккари