Рома
мин
1
Алисон Рамзес
Алисон
90
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
90
11
Коларов
Александар Коларов
90
5
Жуан Гильерме
Жуан
90
44
Манолас
Костас Манолас
56'
90
6
Строотман
Кевин Строотман
90
4
Наингголан
Раджа Наингголан
90
17
Ундер
Дженгиз Ундер
90
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
73'
90
14
Шик
Патрик Шик
90
92
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
90
Запасные
48
Антонуччи
Мирко Антонуччи
18
Лобонц
Богдан Лобонц
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
33
Сильва
Хонатан Сильва
21
Гоналон
Максим Гоналон
25
Перес
Бруно Перес
7
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
30
да Силва
Сантос да Силва
8
Перотти
Диего Перотти
Торино
мин
39
Сиригу
Сальваторе Сиригу
90
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
90
33
Н'Кулу
Николя Н'Кулу
90
15
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
24
Моретти
Эмилиано Моретти
90
14
Фальке
Яго Фальке
90
6
Аква
Африйе Аква
90
8
Базелли
Даниэле Базелли
90
88
Ринкон
Томас Ринкон
90
21
Беренгер
Алекс Беренгер
90
9
Белотти
Андреа Белотти
90
Запасные
32
Милинкович-Савич
Ваня Милинкович-Савич
1
Ичасо
Сальвадор Ичасо
87
Буонджорно
Алессандро Буонджорно
23
Баррека
Антонио Баррека
5
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
11
Ньянг
М'Байе Ньянг
20
Эдера
Симоне Эдера