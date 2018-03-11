Кротоне
мин
1
Кордас
Алекс Кордас
90
23
Капуано
Марко Капуано
90
7
Чеккерини
Федерико Чеккерини
90
37
Фараони
Давиде Фараони
90
87
Мартелла
Бруно Мартелла
90
92
Бенали
Ахмад Бенали
90
38
Мандрагора
Роландо Мандрагора
90
11
Риччи
Федерико Риччи
90
5
Стоян
Адриан Стоян
23'
90
9
Налини
Андреа Налини
90
29
Тротта
Марселло Тротта
6'
37'
90
Запасные
78
Висково
Аньелло Висково
93
Айети
Арлинд Айети
31
Сампиризи
Марио Сампиризи
20
Павлович
Даниэль Павлович
89
Крочата
Джованни Крочата
21
Дзанеллато
Никколо Дзанеллато
10
Барберис
Андреа Барберис
99
Точукву
Симеон Точукву
Сампдория
мин
2
Вивиано
Эмилиано Вивиано
90
26
Сильвестре
Матиас Сильвестре
90
13
Феррари
Джанмарко Феррари
90
29
Мурру
Никола Мурру
90
34
Торрейра
Лукас Торрейра
90
16
Линетти
Карол Линетти
90
7
Сала
Джакопо Сала
90
90
Рамирес
Гастон Рамирес
90
8
Баррето
Эдгар Баррето
90
9
Капрари
Джанлука Капрари
90
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
90
Запасные
72
Белец
Вид Белец
92
Тоццо
Андреа Тоццо
19
Реджини
Васко Реджини
17
Стринич
Иван Стринич
28
Капецци
Леонардо Капецци
18
Прат
Деннис Прат
21
Верре
Валерио Верре
11
Альварес
Рикардо Альварес
91
Сапата
Дуван Сапата
99
Ковнацки
Давид Ковнацки