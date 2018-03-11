Кальяри
мин
28
Краньо
Алессио Краньо
90
12
Мянго
Сенна Мянго
90
23
Чеппителли
Лука Чеппителли
90
15
Кастан
Леандро Кастан
90
20
Падоин
Симоне Падоин
90
16
Фараго
Паоло Фараго
90
18
Барелла
Николо Барелла
74'
90
21
Ионицэ
Артур Ионицэ
90
30
Паволетти
Леонардо Паволетти
25'
90
32
Сон Хан
Кван Сон Хан
90
Запасные
26
Кроста
Лука Кроста
1
Рафаэль
Рафаэль
3
Андреолли
Марко Андреолли
19
Писакане
Фабио Писакане
27
Дейола
Алессандро Дейола
4
Дессена
Даниэле Дессена
9
Джианнетти
Никколо Джианнетти
17
Фариас
Диего Фариас
Лацио
мин
1
Стракоша
Томас Стракоша
90
27
Фелипе
Луис Фелипе
90
26
Раду
Штефан Раду
90
3
де Врей
Стефан де Врей
90
8
Баста
Душан Баста
90
5
Лукаку
Джордан Лукаку
90
16
Пароло
Марко Пароло
90
19
Лулич
Сенад Лулич
90
18
Альберто
Луис Альберто
90
6
Лейва
Лукас Лейва
90
17
Иммобиле
Чиро Иммобиле
90'
90
Запасные
96
Мургиа
Алессандро Мургиа
25
Варгич
Иван Варгич
23
Гуерриери
Гуидо Гуерриери
13
Уоллес
Уоллес
15
Баштуш
Баштуш
21
Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
4
Патрик
Патрик
10
Андерсон
Фелипе Андерсон
88
Ди Дженнаро
Давиде Ди Дженнаро
20
Кайседо
Фелипе Кайседо
7
Да Кунья
Луиш Карлуш Да Кунья