Дженоа
мин
1
Перин
Маттиа Перин
90
87
Жуканович
Эрвин Жуканович
90
14
Бираски
Давиде Бираски
90
2
Сполли
Николас Сполли
90
8
Бертолаччи
Андреа Бертолаччи
90
88
Хильмарк
Оскар Хильмарк
90
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
90
30
Ригони
Лука Ригони
90
22
Лазович
Дарко Лазович
90
16
Галабинов
Андрей Галабинов
90
19
Пандев
Горан Пандев
90
Запасные
17
Эль-Амик
Джавад Эль-Амик
23
Ламанна
Эудженио Ламанна
38
Зима
Лукаш Зима
32
Перейра
Педро Перейра
20
Рози
Алеандро Рози
13
Россеттини
Лука Россеттини
24
Бесса
Даниэль Бесса
49
Росси
Джузеппе Росси
10
Лападула
Джанлука Лападула
Милан
мин
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
68
Родригес
Рикардо Родригес
90
13
Романьоли
Алессио Романьоли
90
79
Кесси
Франк Кесси
90
10
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
90
8
Хесус Фернандес
Сусо
90
5
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
90
21
Билья
Лукас Билья
90
11
Борини
Фабио Борини
90
7
Калинич
Никола Калинич
90
Запасные
30
Сторари
Марко Сторари
90
Доннарумма
Антонио Доннарумма
17
Сапата
Кристиан Сапата
31
Антонелли
Лука Антонелли
15
Гомес
Густаво Гомес
22
Мусаччио
Матео Мусаччио
2
Калабрия
Давиде Калабрия
18
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
73
Локателли
Мануэль Локателли
4
Маури
Хосе Маури
9
Силва
Андре Силва
63
Кутроне
Патрик Кутроне