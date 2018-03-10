Верона
мин
1
Николас
Николас
90
26
Вукович
Ягош Вукович
90
28
Феррари
Алекс Феррари
90
12
Караччоло
Антонио Караччоло
52'
90
77
Бюхель
Марсель Бюхель
90
7
Верде
Даниэле Верде
90
93
Фарес
Мохаммед Фарес
90
70
Петкович
Бруно Петкович
90
30
Матос Сантос
Ридер Матос Сантос
90
Запасные
17
Сильвестри
Марко Сильвестри
40
Коппола
Фердинандо Коппола
69
Супрайен
Самуэль Супрайен
75
Арто
Томас Арто
22
Бьянкетти
Маттео Бьянкетти
14
Сукулини
Франко Сукулини
4
Ланер
Симон Ланер
8
Фоссати
Марко Фоссати
16
Ааронс
Роландо Ааронс
37
Беардзотти
Энрико Беардзотти
Кьево
мин
70
Соррентино
Стефано Соррентино
90
18
Гобби
Массимо Гобби
90
29
Каччиаторе
Фабрицио Каччиаторе
90
3
Дайнелли
Дарио Дайнелли
90
23
Бирса
Вальтер Бирса
90
8
Радованович
Иван Радованович
90
56
Хетемай
Перпарим Хетемай
90
19
Кастро
Лукас Кастро
90
69
Меджиорини
Риккардо Меджиорини
90
45
Инглесе
Роберто Инглесе
90
Запасные
98
Конфенте
Алессандро Конфенте
90
Секулин
Андреа Секулин
12
Цесар
Боштьян Цесар
40
Томович
Ненад Томович
4
Ригони
Никола Ригони
17
Джаккерини
Эмануэле Джаккерини
10
Гаудино
Джанлука Гаудино
27
Депаоли
Фабио Депаоли
31
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
9
Степински
Мариуш Степински
20
Пуччарелли
Мануэль Пуччарелли