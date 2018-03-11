Болонья
мин
83
Миранте
Антонио Миранте
90
18
Хеландер
Филип Хеландер
90
5
Пульгар
Эрик Пульгар
90
25
Масина
Адам Масина
90
6
Де Майо
Себастьян Де Майо
90
26
Романьоли
Симоне Романьоли
90
9
Верди
Симоне Верди
90
77
Донса
Годфред Донса
90
7
Джемаили
Блерим Джемаили
90
14
Ди Франческо
Федерико Ди Франческо
90
Запасные
34
Равалья
Федерико Равалья
33
Кейта
Шейк Кейта
15
Мбайе
Ибрахима Мбайе
4
Крафт
Эмиль Крафт
35
Торосидис
Василис Торосидис
11
Крейчи
Ладислав Крейчи
12
Крисетиг
Лоренцо Крисетиг
2
Надь
Адам Надь
10
Дестро
Маттиа Дестро
24
Паласио
Родриго Паласио
Аталанта
мин
1
Бериша
Этрит Бериша
90
5
Масиелло
Андреа Масиелло
90
6
Паломино
Хосе Луис Паломино
90
3
Толой
Рафаэл Толой
90
21
Кастань
Тимоти Кастань
90
37
Спинаццола
Леонардо Спинаццола
90
4
Кристанте
Бриан Кристанте
90
15
де Рон
Мартен де Рон
83'
90
10
Гомес
Алехандро Гомес
90
11
Фройлер
Ремо Фройлер
90
29
Петанья
Андреа Петанья
90
Запасные
31
Росси
Франческо Росси
91
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
33
Хатебур
Ханс Хатебур
28
Манчини
Джанлука Манчини
19
Риццо
Лука Риццо
8
Госенс
Робин Госенс
32
Хаас
Николас Хаас
72
Иличич
Йосип Иличич
23
Мелегони
Филиппо Мелегони
9
Корнелиус
Андреас Корнелиус