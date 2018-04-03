Удинезе
мин
1
Биццарри
Альбано Биццарри
90
5
Данило
Данило
90
3
Каэтано
Самир
90
97
Пеццелла
Джузеппе Пеццелла
90
72
Барак
Антонин Барак
90
99
Балич
Андрия Балич
90
10
де Пауль
Родриго де Пауль
90
27
Видмер
Силвэн Видмер
90
19
Стригер Ларсен
Йенс Стригер Ларсен
90
23
Халлфредссон
Эмил Халлфредссон
90
18
Перица
Стипе Перица
90
Запасные
25
Борселлини
Давиде Борселлини
22
Скуффет
Симоне Скуффет
17
Нуйтинк
Брам Нуйтинк
11
Дзампано
Франческо Дзампано
53
Аднан
Али Аднан
13
Ингелссон
Сванте Ингелссон
21
Понтиссо
Симоне Понтиссо
14
Янкто
Якуб Янкто
15
Ласанья
Кевин Ласанья
20
Лопес
Макси Лопес
Фиорентина
мин
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
90
20
Пеццелла
Герман Пеццелла
90
4
Миленкович
Никола Миленкович
90
31
Уго
Витор Уго
90
3
Бираги
Кристиано Бираги
90
17
Верету
Жордан Верету
29'
90
8
Сапонара
Риккардо Сапонара
90
25
Кьеза
Федерико Кьеза
90
14
Дабо
Брайан Дабо
90
24
Бенасси
Марко Бенасси
90
11
Фальчинелли
Диего Фальчинелли
90
Запасные
22
Черофолини
Микеле Черофолини
97
Дронговски
Бартломей Дронговски
15
Оливера
Максимильяно Оливера
76
Гаспар
Бруну Гаспар
2
Лорини
Венсан Лорини
10
Эйссерик
Валентин Эйссерик
28
Диаш
Жил Диаш
27
Ло Фасо
Симоне Ло Фасо
19
Кристофоро
Себастьян Кристофоро
9
Симеоне
Джованни Симеоне