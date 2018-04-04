Торино
мин
39
Сиригу
Сальваторе Сиригу
90
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
90
4
Бонифази
Кевин Бонифази
90
15
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
13
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
24
Моретти
Эмилиано Моретти
90
88
Ринкон
Томас Ринкон
90
14
Фальке
Яго Фальке
20'
90
8
Базелли
Даниэле Базелли
90
10
Льяич
Адем Льяич
90
9
Белотти
Андреа Белотти
16'
36'
68'
90
Запасные
32
Милинкович-Савич
Ваня Милинкович-Савич
1
Ичасо
Сальвадор Ичасо
87
Буонджорно
Алессандро Буонджорно
23
Баррека
Антонио Баррека
33
Н'Кулу
Николя Н'Кулу
3
Молинаро
Кристиан Молинаро
22
Оби
Жоэль Оби
6
Аква
Африйе Аква
5
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
21
Беренгер
Алекс Беренгер
20
Эдера
Симоне Эдера
Кротоне
мин
1
Кордас
Алекс Кордас
90
93
Айети
Арлинд Айети
90
20
Павлович
Даниэль Павлович
90
7
Чеккерини
Федерико Чеккерини
90
31
Сампиризи
Марио Сампиризи
90
6
Роден
Маркус Роден
90
92
Бенали
Ахмад Бенали
90
37
Фараони
Давиде Фараони
90'
90
10
Барберис
Андреа Барберис
90
29
Тротта
Марселло Тротта
90
99
Точукву
Симеон Точукву
90
Запасные
3
Феста
Марко Феста
78
Висково
Аньелло Висково
11
Риччи
Федерико Риччи
87
Мартелла
Бруно Мартелла
21
Дзанеллато
Никколо Дзанеллато
89
Крочата
Джованни Крочата
32
Тумминелло
Марко Тумминелло