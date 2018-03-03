СПАЛ
мин
97
Мерет
Алекс Мерет
90
27
Фелипе Диас
Фелипе
90
23
Викари
Франческо Викари
90
4
Сионек
Тиаго Сионек
90
14
Матиелло
Федерико Матиелло
90
77
Вивиани
Федерико Вивиани
90
19
Куртич
Ясмин Куртич
90
88
Грасси
Альберто Грасси
48'
90
29
Лаццари
Мануэль Лаццари
90
43
Палоски
Альберто Палоски
90
7
Антенуччи
Мирко Антенуччи
90
Запасные
1
Гомис
Альфред Гомис
15
Вяйсянен
Саули Вяйсянен
5
Шимич
Лоренцо Шимич
12
Конате
Па Конате
33
Коста
Филиппо Коста
85
Драме
Букари Драме
24
Витале
Маттиа Витале
9
Бонаццоли
Федерико Бонаццоли
10
Флоккари
Сержио Флоккари
Болонья
мин
83
Миранте
Антонио Миранте
90
5
Пульгар
Эрик Пульгар
90
25
Масина
Адам Масина
90
3
Гонсалес
Джанкарло Гонсалес
90
18
Хеландер
Филип Хеландер
90
6
Де Майо
Себастьян Де Майо
90
9
Верди
Симоне Верди
90
16
Поли
Андреа Поли
90
7
Джемаили
Блерим Джемаили
90
14
Ди Франческо
Федерико Ди Франческо
90
10
Дестро
Маттиа Дестро
90
Запасные
35
Торосидис
Василис Торосидис
15
Мбайе
Ибрахима Мбайе
4
Крафт
Эмиль Крафт
26
Романьоли
Симоне Романьоли
11
Крейчи
Ладислав Крейчи
12
Крисетиг
Лоренцо Крисетиг
77
Донса
Годфред Донса
2
Надь
Адам Надь
8
Орсолини
Риккардо Орсолини