Наполи
мин
25
Рейна
Пепе Рейна
90
33
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
6
Мариу Руй
Мариу Руй
90
26
Кулибали
Калиду Кулибали
90
23
Хюсай
Эльсеид Хюсай
90
20
Зелински
Петр Зелински
90
5
Аллан
Аллан
90
8
Фильо Хорхе
Жоржиньо
90
14
Мертенс
Дрис Мертенс
90'
90
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
6'
90
7
Кальехон
Хосе Кальехон
90
Запасные
1
Кабрал
Рафаэль Кабрал
22
Сепе
Луиджи Сепе
11
Маджо
Кристиан Маджо
62
Тонелли
Лоренцо Тонелли
19
Милич
Хрвойе Милич
37
Уна
Адам Уна
27
Машаш
Зинедин Машаш
42
Диавара
Амаду Диавара
30
Рог
Марко Рог
17
Гамшик
Марек Гамшик
99
Милик
Аркадиуш Милик
Рома
мин
1
Алисон Рамзес
Алисон
90
44
Манолас
Костас Манолас
90
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
90
20
Фасио
Федерико Фасио
90
11
Коларов
Александар Коларов
90
4
Наингголан
Раджа Наингголан
90
6
Строотман
Кевин Строотман
90
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
17
Ундер
Дженгиз Ундер
7'
90
8
Перотти
Диего Перотти
79'
90
9
Джеко
Эдин Джеко
26'
73'
90
Запасные
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
18
Лобонц
Богдан Лобонц
33
Сильва
Хонатан Сильва
5
Жуан
Жуан
21
Гоналон
Максим Гоналон
30
да Силва
Сантос да Силва
25
Перес
Бруно Перес
7
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
23
Дефрель
Грегор Дефрель
14
Шик
Патрик Шик
92
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави