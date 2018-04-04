Милан
мин
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
68
Родригес
Рикардо Родригес
90
2
Калабрия
Давиде Калабрия
90
13
Романьоли
Алессио Романьоли
90
18
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
90
79
Кесси
Франк Кесси
90
10
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
90
8
Хесус Фернандес
Сусо
90
5
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
90
63
Кутроне
Патрик Кутроне
90
Запасные
30
Сторари
Марко Сторари
90
Доннарумма
Антонио Доннарумма
20
Абате
Иньяцио Абате
17
Сапата
Кристиан Сапата
31
Антонелли
Лука Антонелли
22
Мусаччио
Матео Мусаччио
73
Локателли
Мануэль Локателли
4
Маури
Хосе Маури
11
Борини
Фабио Борини
7
Калинич
Никола Калинич
9
Силва
Андре Силва
Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
37
Шкриньяр
Милан Шкриньяр
90
7
Канселу
Жоау Канселу
90
25
Миранда
Жоао Миранда
90
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
90
8
Рафаэль
Рафинья
90
5
Гальярдини
Роберто Гальярдини
90
77
Брозович
Марсело Брозович
90
44
Перишич
Иван Перишич
90
87
Кандрева
Антонио Кандрева
90
9
Икарди
Мауро Икарди
90
Запасные
46
Берни
Томмазо Берни
27
Паделли
Даниэле Паделли
29
Дальберт
Дальберт
21
Сантон
Давиде Сантон
13
Раноккия
Андреа Раноккия
2
Лопес
Лисандро Лопес
11
Весино
Матиас Весино
20
Валеро
Борха Валеро
23
Ситадин
Эдер Мартинс Ситадин
17
Карамо
Янн Карамо
99
Пинамонти
Андреа Пинамонти