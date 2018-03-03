Лацио
мин
1
Стракоша
Томас Стракоша
90
27
Фелипе
Луис Фелипе
90
26
Раду
Штефан Раду
90
3
де Врей
Стефан де Врей
90
21
Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
90
5
Лукаку
Джордан Лукаку
90
16
Пароло
Марко Пароло
90
19
Лулич
Сенад Лулич
90
18
Альберто
Луис Альберто
90
6
Лейва
Лукас Лейва
90
17
Иммобиле
Чиро Иммобиле
90
Запасные
96
Мургиа
Алессандро Мургиа
25
Варгич
Иван Варгич
23
Гуерриери
Гуидо Гуерриери
13
Уоллес
Уоллес
15
Баштуш
Баштуш
10
Андерсон
Фелипе Андерсон
4
Патрик
Патрик
7
Да Кунья
Луиш Карлуш Да Кунья
11
Крекко
Лука Крекко
20
Кайседо
Фелипе Кайседо
Ювентус
мин
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
26
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
90
24
Ругани
Даниэле Ругани
90
15
Барцальи
Андреа Барцальи
90
4
Бенатиа
Медхи Бенатиа
90
5
Пьянич
Миралем Пьянич
90
22
Асамоа
Квадво Асамоа
90
6
Хедира
Сами Хедира
90
14
Матюиди
Блейз Матюиди
90
17
Манджукич
Марио Манджукич
90
10
Дибала
Пауло Дибала
90'
90
Запасные
23
Щесны
Войцех Щесны
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
12
Сандро
Алекс Сандро
21
Хеведес
Бенедикт Хеведес
30
Бентанкур
Родриго Бентанкур
27
Стураро
Стефано Стураро
8
Маркизио
Клаудио Маркизио
11
Коста
Дуглас Коста