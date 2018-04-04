Кьево
мин
70
Соррентино
Стефано Соррентино
90
18
Гобби
Массимо Гобби
90
29
Каччиаторе
Фабрицио Каччиаторе
90
5
Гамберини
Алессандро Гамберини
90
8
Радованович
Иван Радованович
90
56
Хетемай
Перпарим Хетемай
90
17
Джаккерини
Эмануэле Джаккерини
72'
90
19
Кастро
Лукас Кастро
90
9
Степински
Мариуш Степински
90
45
Инглесе
Роберто Инглесе
90
Запасные
98
Конфенте
Алессандро Конфенте
90
Секулин
Андреа Секулин
12
Цесар
Боштьян Цесар
23
Бирса
Вальтер Бирса
4
Ригони
Никола Ригони
10
Гаудино
Джанлука Гаудино
77
Бастьен
Самюэль Бастьен
27
Депаоли
Фабио Депаоли
31
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
69
Меджиорини
Риккардо Меджиорини
20
Пуччарелли
Мануэль Пуччарелли
Сассуоло
мин
47
Консильи
Андреа Консильи
90
24
Гольданига
Эдоардо Гольданига
90
21
Лирола
Поль Лирола
90
98
Адьяпонг
Клод Адьяпонг
90
39
Делл'Орко
Кристиан Делл'Орко
90
15
Ачерби
Франческо Ачерби
90
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
90
7
Миссироли
Симоне Миссироли
90
25
Берарди
Доменико Берарди
90
30
Бабакар
Хума Бабакар
90
Запасные
77
Пеголо
Джанлука Пеголо
5
Лемос
Маурисио Лемос
13
Пелузо
Федерико Пелузо
32
Дункан
Альфред Дункан
6
Маццителли
Лука Маццителли
12
Сенси
Стефано Сенси
8
Бьондини
Давиде Бьондини
90
Рагуса
Антонио Рагуса
10
Матри
Алессандро Матри
16
Политано
Маттео Политано
17
Пьерини
Николас Пьерини