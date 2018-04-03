Дженоа
мин
1
Перин
Маттиа Перин
90
14
Бираски
Давиде Бираски
90
13
Россеттини
Лука Россеттини
90
20
Рози
Алеандро Рози
90
87
Жуканович
Эрвин Жуканович
90
4
Кофи
Исаак Кофи
90
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
90
88
Хильмарк
Оскар Хильмарк
90
24
Бесса
Даниэль Бесса
90
10
Лападула
Джанлука Лападула
53'
90
Запасные
23
Ламанна
Эудженио Ламанна
38
Зима
Лукаш Зима
32
Перейра
Педро Перейра
2
Сполли
Николас Сполли
30
Ригони
Лука Ригони
49
Росси
Джузеппе Росси
22
Лазович
Дарко Лазович
19
Пандев
Горан Пандев
Кальяри
мин
28
Краньо
Алессио Краньо
90
3
Андреолли
Марко Андреолли
90
19
Писакане
Фабио Писакане
90
22
Ликогианнис
Хараламбос Ликогианнис
90
23
Чеппителли
Лука Чеппителли
90
16
Фараго
Паоло Фараго
90
18
Барелла
Николо Барелла
62'
90
21
Ионицэ
Артур Ионицэ
90
4
Дессена
Даниэле Дессена
90
30
Паволетти
Леонардо Паволетти
90
25
Сау
Марко Сау
90
Запасные
26
Кроста
Лука Кроста
1
Рафаэль
Рафаэль
12
Мянго
Сенна Мянго
15
Кастан
Леандро Кастан
20
Падоин
Симоне Падоин
27
Дейола
Алессандро Дейола
9
Джианнетти
Никколо Джианнетти