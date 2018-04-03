Аталанта
мин
1
Бериша
Этрит Бериша
90
21
Кастань
Тимоти Кастань
90
3
Толой
Рафаэл Толой
67'
90
5
Масиелло
Андреа Масиелло
90
28
Манчини
Джанлука Манчини
90
33
Хатебур
Ханс Хатебур
90
4
Кристанте
Бриан Кристанте
90
11
Фройлер
Ремо Фройлер
90
15
де Рон
Мартен де Рон
90
10
Гомес
Алехандро Гомес
90
29
Петанья
Андреа Петанья
90
Запасные
31
Росси
Франческо Росси
91
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
95
Бастони
Алессандро Бастони
6
Паломино
Хосе Луис Паломино
13
Кальдара
Маттиа Кальдара
23
Мелегони
Филиппо Мелегони
32
Хаас
Николас Хаас
8
Госенс
Робин Госенс
9
Корнелиус
Андреас Корнелиус
Сампдория
мин
2
Вивиано
Эмилиано Вивиано
90
13
Феррари
Джанмарко Феррари
90
24
Берешиньски
Бартош Берешиньски
90
29
Мурру
Никола Мурру
90
11
Альварес
Рикардо Альварес
90
18
Прат
Деннис Прат
90
28
Капецци
Леонардо Капецци
90
16
Линетти
Карол Линетти
90
9
Капрари
Джанлука Капрари
43'
90
91
Сапата
Дуван Сапата
84'
90
Запасные
72
Белец
Вид Белец
92
Тоццо
Андреа Тоццо
26
Сильвестре
Матиас Сильвестре
19
Реджини
Васко Реджини
21
Верре
Валерио Верре
7
Сала
Джакопо Сала
90
Рамирес
Гастон Рамирес