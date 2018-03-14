Ювентус
мин
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
26
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
90
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
90
4
Бенатиа
Медхи Бенатиа
90
14
Матюиди
Блейз Матюиди
81'
90
5
Пьянич
Миралем Пьянич
90
22
Асамоа
Квадво Асамоа
90
11
Коста
Дуглас Коста
90
17
Манджукич
Марио Манджукич
90
10
Дибала
Пауло Дибала
90
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
29'
90
Запасные
23
Щесны
Войцех Щесны
24
Ругани
Даниэле Ругани
12
Сандро
Алекс Сандро
15
Барцальи
Андреа Барцальи
2
Де Шильо
Маттиа Де Шильо
30
Бентанкур
Родриго Бентанкур
27
Стураро
Стефано Стураро
8
Маркизио
Клаудио Маркизио
6
Хедира
Сами Хедира
Аталанта
мин
1
Бериша
Этрит Бериша
90
6
Паломино
Хосе Луис Паломино
90
33
Хатебур
Ханс Хатебур
90
28
Манчини
Джанлука Манчини
90
3
Толой
Рафаэл Толой
90
4
Кристанте
Бриан Кристанте
90
15
де Рон
Мартен де Рон
90
10
Гомес
Алехандро Гомес
90
8
Госенс
Робин Госенс
90
32
Хаас
Николас Хаас
90
72
Иличич
Йосип Иличич
90
Запасные
31
Росси
Франческо Росси
91
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
5
Масиелло
Андреа Масиелло
13
Кальдара
Маттиа Кальдара
21
Кастань
Тимоти Кастань
37
Спинаццола
Леонардо Спинаццола
11
Фройлер
Ремо Фройлер
23
Мелегони
Филиппо Мелегони
29
Петанья
Андреа Петанья
9
Корнелиус
Андреас Корнелиус