Фиорентина
мин
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
90
3
Бираги
Кристиано Бираги
6'
90
31
Уго
Витор Уго
90
13
Астори
Давиде Астори
90
20
Пеццелла
Герман Пеццелла
90
17
Верету
Жордан Верету
90
25
Кьеза
Федерико Кьеза
90
19
Кристофоро
Себастьян Кристофоро
90
24
Бенасси
Марко Бенасси
90
11
Фальчинелли
Диего Фальчинелли
90
9
Симеоне
Джованни Симеоне
90
Запасные
97
Дронговски
Бартломей Дронговски
15
Оливера
Максимильяно Оливера
76
Гаспар
Бруну Гаспар
2
Лорини
Венсан Лорини
27
Ло Фасо
Симоне Ло Фасо
28
Диаш
Жил Диаш
8
Сапонара
Риккардо Сапонара
14
Дабо
Брайан Дабо
10
Эйссерик
Валентин Эйссерик
7
Зехнини
Рафик Зехнини
77
Теро
Сирил Теро
Кьево
мин
70
Соррентино
Стефано Соррентино
90
5
Гамберини
Алессандро Гамберини
90
29
Каччиаторе
Фабрицио Каччиаторе
90
8
Радованович
Иван Радованович
90
56
Хетемай
Перпарим Хетемай
90
19
Кастро
Лукас Кастро
90
77
Бастьен
Самюэль Бастьен
90
45
Инглесе
Роберто Инглесе
90
20
Пуччарелли
Мануэль Пуччарелли
90
Запасные
98
Конфенте
Алессандро Конфенте
90
Секулин
Андреа Секулин
12
Цесар
Боштьян Цесар
40
Томович
Ненад Томович
18
Гобби
Массимо Гобби
3
Дайнелли
Дарио Дайнелли
4
Ригони
Никола Ригони
10
Гаудино
Джанлука Гаудино
27
Депаоли
Фабио Депаоли
31
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
69
Меджиорини
Риккардо Меджиорини
9
Степински
Мариуш Степински