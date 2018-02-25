Сассуоло
мин
47
Консильи
Андреа Консильи
90
13
Пелузо
Федерико Пелузо
90
98
Адьяпонг
Клод Адьяпонг
90
15
Ачерби
Франческо Ачерби
90
6
Маццителли
Лука Маццителли
90
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
90
7
Миссироли
Симоне Миссироли
90
25
Берарди
Доменико Берарди
90
16
Политано
Маттео Политано
90
30
Бабакар
Хума Бабакар
90
Запасные
70
Марсон
Леонардо Марсон
77
Пеголо
Джанлука Пеголо
39
Делл'Орко
Кристиан Делл'Орко
5
Лемос
Маурисио Лемос
12
Сенси
Стефано Сенси
8
Бьондини
Давиде Бьондини
32
Дункан
Альфред Дункан
22
Фраттези
Давиде Фраттези
17
Пьерини
Николас Пьерини
90
Рагуса
Антонио Рагуса
Лацио
мин
96
Мургиа
Алессандро Мургиа
90
1
Стракоша
Томас Стракоша
90
27
Фелипе
Луис Фелипе
90
26
Раду
Штефан Раду
90
13
Уоллес
Уоллес
90
5
Лукаку
Джордан Лукаку
90
21
Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
7'
47'
90
77
Марушич
Адам Марушич
90
10
Андерсон
Фелипе Андерсон
90
6
Лейва
Лукас Лейва
90
17
Иммобиле
Чиро Иммобиле
31'
90
Запасные
25
Варгич
Иван Варгич
23
Гуерриери
Гуидо Гуерриери
22
Касерес
Мартин Касерес
3
де Врей
Стефан де Врей
8
Баста
Душан Баста
15
Баштуш
Баштуш
4
Патрик
Патрик
16
Пароло
Марко Пароло
19
Лулич
Сенад Лулич
18
Альберто
Луис Альберто
20
Кайседо
Фелипе Кайседо
7
Да Кунья
Луиш Карлуш Да Кунья