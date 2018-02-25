Рома
мин
1
Алисон Рамзес
Алисон
90
44
Манолас
Костас Манолас
90
20
Фасио
Федерико Фасио
90
11
Коларов
Александар Коларов
90
6
Строотман
Кевин Строотман
90
4
Наингголан
Раджа Наингголан
90
25
Перес
Бруно Перес
90
7
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
90
17
Ундер
Дженгиз Ундер
90
14
Шик
Патрик Шик
90
8
Перотти
Диего Перотти
90
Запасные
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
18
Лобонц
Богдан Лобонц
33
Сильва
Хонатан Сильва
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
5
Жуан
Жуан
30
да Силва
Сантос да Силва
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
23
Дефрель
Грегор Дефрель
92
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
9
Джеко
Эдин Джеко
Милан
мин
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
90
2
Калабрия
Давиде Калабрия
74'
90
13
Романьоли
Алессио Романьоли
90
68
Родригес
Рикардо Родригес
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
8
Хесус Фернандес
Сусо
90
5
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
90
21
Билья
Лукас Билья
90
10
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
90
79
Кесси
Франк Кесси
90
63
Кутроне
Патрик Кутроне
48'
90
Запасные
90
Доннарумма
Антонио Доннарумма
20
Абате
Иньяцио Абате
15
Гомес
Густаво Гомес
22
Мусаччио
Матео Мусаччио
17
Сапата
Кристиан Сапата
4
Маури
Хосе Маури
73
Локателли
Мануэль Локателли
18
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
11
Борини
Фабио Борини
7
Калинич
Никола Калинич
9
Силва
Андре Силва