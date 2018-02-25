Кротоне
мин
1
Кордас
Алекс Кордас
90
31
Сампиризи
Марио Сампиризи
90
23
Капуано
Марко Капуано
90
7
Чеккерини
Федерико Чеккерини
90
38
Мандрагора
Роландо Мандрагора
90
87
Мартелла
Бруно Мартелла
90
10
Барберис
Андреа Барберис
90
92
Бенали
Ахмад Бенали
90
11
Риччи
Федерико Риччи
90
17
Будимир
Анте Будимир
49'
86'
90
9
Налини
Андреа Налини
90
Запасные
78
Висково
Аньелло Висково
93
Айети
Арлинд Айети
20
Павлович
Даниэль Павлович
89
Крочата
Джованни Крочата
21
Дзанеллато
Никколо Дзанеллато
13
Иско
Мариано Иско
6
Роден
Маркус Роден
37
Фараони
Давиде Фараони
99
Точукву
Симеон Точукву
29
Тротта
Марселло Тротта
СПАЛ
мин
97
Мерет
Алекс Мерет
90
23
Викари
Франческо Викари
90
5
Шимич
Лоренцо Шимич
51'
90
14
Матиелло
Федерико Матиелло
90
4
Сионек
Тиаго Сионек
90
29
Лаццари
Мануэль Лаццари
90
88
Грасси
Альберто Грасси
90
28
Скьяттарелла
Паскуале Скьяттарелла
90
19
Куртич
Ясмин Куртич
90
43
Палоски
Альберто Палоски
60'
90
7
Антенуччи
Мирко Антенуччи
37'
90
Запасные
1
Гомис
Альфред Гомис
85
Драме
Букари Драме
15
Вяйсянен
Саули Вяйсянен
33
Коста
Филиппо Коста
21
Саламон
Бартош Саламон
12
Конате
Па Конате
24
Витале
Маттиа Витале
77
Вивиани
Федерико Вивиани
9
Бонаццоли
Федерико Бонаццоли
10
Флоккари
Сержио Флоккари