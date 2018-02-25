Верона
мин
1
Николас
Николас
90
12
Караччоло
Антонио Караччоло
90
28
Феррари
Алекс Феррари
90
26
Вукович
Ягош Вукович
90
2
Ромуло Соуза
Ромуло
90
27
Валоти
Маттиа Валоти
12'
77'
90
70
Петкович
Бруно Петкович
90
93
Фарес
Мохаммед Фарес
90
7
Верде
Даниэле Верде
90
9
Кен
Мойзе Кен
90
Запасные
40
Коппола
Фердинандо Коппола
17
Сильвестри
Марко Сильвестри
69
Супрайен
Самуэль Супрайен
4
Ланер
Симон Ланер
16
Ааронс
Роландо Ааронс
14
Сукулини
Франко Сукулини
8
Фоссати
Марко Фоссати
30
Матос Сантос
Ридер Матос Сантос
37
Беардзотти
Энрико Беардзотти
Торино
мин
39
Сиригу
Сальваторе Сиригу
90
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
90
33
Н'Кулу
Николя Н'Кулу
90
15
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
13
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
88
Ринкон
Томас Ринкон
90
22
Оби
Жоэль Оби
90
14
Фальке
Яго Фальке
90
6
Аква
Африйе Аква
90
11
Ньянг
М'Байе Ньянг
49'
90
9
Белотти
Андреа Белотти
90
Запасные
32
Милинкович-Савич
Ваня Милинкович-Савич
1
Ичасо
Сальвадор Ичасо
23
Баррека
Антонио Баррека
24
Моретти
Эмилиано Моретти
8
Базелли
Даниэле Базелли
5
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
21
Беренгер
Алекс Беренгер
10
Льяич
Адем Льяич