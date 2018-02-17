Удинезе
мин
1
Биццарри
Альбано Биццарри
90
5
Данило
Данило
90
3
Каэтано
Самир
90
53
Аднан
Али Аднан
90
72
Барак
Антонин Барак
90
6
Фофана
Секо Фофана
90
85
Бехрами
Валон Бехрами
90
10
де Пауль
Родриго де Пауль
90
27
Видмер
Силвэн Видмер
90
19
Стригер Ларсен
Йенс Стригер Ларсен
90
18
Перица
Стипе Перица
90
Запасные
22
Скуффет
Симоне Скуффет
25
Борселлини
Давиде Борселлини
4
Анджелла
Габриэле Анджелла
17
Нуйтинк
Брам Нуйтинк
11
Дзампано
Франческо Дзампано
97
Пеццелла
Джузеппе Пеццелла
14
Янкто
Якуб Янкто
13
Ингелссон
Сванте Ингелссон
99
Балич
Андрия Балич
20
Лопес
Макси Лопес
Рома
мин
1
Алисон Рамзес
Алисон
90
44
Манолас
Костас Манолас
90
20
Фасио
Федерико Фасио
90
5
Жуан Гильерме
Жуан
90
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
90
17
Ундер
Дженгиз Ундер
70'
90
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
4
Наингголан
Раджа Наингголан
90
7
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
90
92
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
90
9
Джеко
Эдин Джеко
90
Запасные
18
Лобонц
Богдан Лобонц
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
11
Коларов
Александар Коларов
30
да Силва
Сантос да Силва
6
Строотман
Кевин Строотман
25
Перес
Бруно Перес
23
Дефрель
Грегор Дефрель
14
Шик
Патрик Шик
8
Перотти
Диего Перотти