Кьево
мин
70
Соррентино
Стефано Соррентино
90
5
Гамберини
Алессандро Гамберини
90
29
Каччиаторе
Фабрицио Каччиаторе
90
18
Гобби
Массимо Гобби
90
23
Бирса
Вальтер Бирса
90
8
Радованович
Иван Радованович
90
56
Хетемай
Перпарим Хетемай
90
19
Кастро
Лукас Кастро
90
45
Инглесе
Роберто Инглесе
76'
90
20
Пуччарелли
Мануэль Пуччарелли
90
Запасные
98
Конфенте
Алессандро Конфенте
90
Секулин
Андреа Секулин
12
Цесар
Боштьян Цесар
3
Дайнелли
Дарио Дайнелли
4
Ригони
Никола Ригони
17
Джаккерини
Эмануэле Джаккерини
77
Бастьен
Самюэль Бастьен
27
Депаоли
Фабио Депаоли
31
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
69
Меджиорини
Риккардо Меджиорини
9
Степински
Мариуш Степински
Кальяри
мин
28
Краньо
Алессио Краньо
90
3
Андреолли
Марко Андреолли
90
22
Ликогианнис
Хараламбос Ликогианнис
90
15
Кастан
Леандро Кастан
90
23
Чеппителли
Лука Чеппителли
90
20
Падоин
Симоне Падоин
90
4
Дессена
Даниэле Дессена
90
21
Ионицэ
Артур Ионицэ
90
18
Барелла
Николо Барелла
90
30
Паволетти
Леонардо Паволетти
82'
90
10
Жоао
Жоао Педро
90
Запасные
1
Рафаэль
Рафаэль
26
Кроста
Лука Кроста
19
Писакане
Фабио Писакане
12
Мянго
Сенна Мянго
16
Фараго
Паоло Фараго
27
Дейола
Алессандро Дейола
32
Сон Хан
Кван Сон Хан
25
Сау
Марко Сау
17
Фариас
Диего Фариас