Дженоа
мин
1
Перин
Маттиа Перин
90
13
Россеттини
Лука Россеттини
90
2
Сполли
Николас Сполли
90
20
Рози
Алеандро Рози
90
87
Жуканович
Эрвин Жуканович
90
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
90
88
Хильмарк
Оскар Хильмарк
90
24
Бесса
Даниэль Бесса
90
8
Бертолаччи
Андреа Бертолаччи
90
19
Пандев
Горан Пандев
59'
90
16
Галабинов
Андрей Галабинов
90
Запасные
23
Ламанна
Эудженио Ламанна
38
Зима
Лукаш Зима
32
Перейра
Педро Перейра
4
Кофи
Исаак Кофи
30
Ригони
Лука Ригони
22
Лазович
Дарко Лазович
10
Лападула
Джанлука Лападула
Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
13
Раноккия
Андреа Раноккия
90
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
90
7
Канселу
Жоау Канселу
90
37
Шкриньяр
Милан Шкриньяр
90
20
Валеро
Борха Валеро
90
87
Кандрева
Антонио Кандрева
90
5
Гальярдини
Роберто Гальярдини
90
11
Весино
Матиас Весино
90
17
Карамо
Янн Карамо
90
23
Ситадин
Эдер Мартинс Ситадин
90
Запасные
27
Паделли
Даниэле Паделли
21
Сантон
Давиде Сантон
2
Лопес
Лисандро Лопес
29
Дальберт
Дальберт
8
Рафинья
Рафинья
77
Брозович
Марсело Брозович
99
Пинамонти
Андреа Пинамонти