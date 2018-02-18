Болонья
мин
83
Миранте
Антонио Миранте
90
35
Торосидис
Василис Торосидис
90
5
Пульгар
Эрик Пульгар
88'
90
3
Гонсалес
Джанкарло Гонсалес
90
4
Крафт
Эмиль Крафт
90
6
Де Майо
Себастьян Де Майо
90
16
Поли
Андреа Поли
12'
90
7
Джемаили
Блерим Джемаили
90
14
Ди Франческо
Федерико Ди Франческо
90
10
Дестро
Маттиа Дестро
90
Запасные
34
Равалья
Федерико Равалья
33
Кейта
Шейк Кейта
18
Хеландер
Филип Хеландер
26
Романьоли
Симоне Романьоли
11
Крейчи
Ладислав Крейчи
12
Крисетиг
Лоренцо Крисетиг
77
Донса
Годфред Донса
2
Надь
Адам Надь
8
Орсолини
Риккардо Орсолини
Сассуоло
мин
47
Консильи
Андреа Консильи
90
24
Гольданига
Эдоардо Гольданига
90
21
Лирола
Поль Лирола
90
15
Ачерби
Франческо Ачерби
90
13
Пелузо
Федерико Пелузо
90
32
Дункан
Альфред Дункан
90
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
90
7
Миссироли
Симоне Миссироли
90
25
Берарди
Доменико Берарди
90
16
Политано
Маттео Политано
90
30
Бабакар
Хума Бабакар
38'
90
Запасные
77
Пеголо
Джанлука Пеголо
98
Адьяпонг
Клод Адьяпонг
39
Делл'Орко
Кристиан Делл'Орко
5
Лемос
Маурисио Лемос
6
Маццителли
Лука Маццителли
12
Сенси
Стефано Сенси
8
Бьондини
Давиде Бьондини
90
Рагуса
Антонио Рагуса
10
Матри
Алессандро Матри
17
Пьерини
Николас Пьерини