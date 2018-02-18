Аталанта
мин
91
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
90
6
Паломино
Хосе Луис Паломино
90
28
Манчини
Джанлука Манчини
90
13
Кальдара
Маттиа Кальдара
90
21
Кастань
Тимоти Кастань
90
15
де Рон
Мартен де Рон
90
4
Кристанте
Бриан Кристанте
90
11
Фройлер
Ремо Фройлер
90
8
Госенс
Робин Госенс
90
10
Гомес
Алехандро Гомес
90
29
Петанья
Андреа Петанья
45'
90
Запасные
31
Росси
Франческо Росси
1
Бериша
Этрит Бериша
5
Масиелло
Андреа Масиелло
95
Бастони
Алессандро Бастони
33
Хатебур
Ханс Хатебур
3
Толой
Рафаэл Толой
37
Спинаццола
Леонардо Спинаццола
32
Хаас
Николас Хаас
72
Иличич
Йосип Иличич
23
Мелегони
Филиппо Мелегони
Фиорентина
мин
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
90
13
Астори
Давиде Астори
90
4
Миленкович
Никола Миленкович
90
20
Пеццелла
Герман Пеццелла
90
3
Бираги
Кристиано Бираги
90
17
Верету
Жордан Верету
90
28
Диаш
Жил Диаш
90
24
Бенасси
Марко Бенасси
90
25
Кьеза
Федерико Кьеза
90
5
Бадель
Милан Бадель
16'
90
9
Симеоне
Джованни Симеоне
90
Запасные
22
Черофолини
Микеле Черофолини
97
Дронговски
Бартломей Дронговски
31
Уго
Витор Уго
15
Оливера
Максимильяно Оливера
76
Гаспар
Бруну Гаспар
19
Кристофоро
Себастьян Кристофоро
14
Дабо
Брайан Дабо
27
Ло Фасо
Симоне Ло Фасо
10
Эйссерик
Валентин Эйссерик
11
Фальчинелли
Диего Фальчинелли
77
Теро
Сирил Теро
7
Зехнини
Рафик Зехнини