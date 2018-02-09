Фиорентина
мин
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
90
13
Астори
Давиде Астори
90
4
Миленкович
Никола Миленкович
90
20
Пеццелла
Герман Пеццелла
90
3
Бираги
Кристиано Бираги
90
17
Верету
Жордан Верету
90
28
Диаш
Жил Диаш
90
24
Бенасси
Марко Бенасси
90
25
Кьеза
Федерико Кьеза
90
5
Бадель
Милан Бадель
90
9
Симеоне
Джованни Симеоне
90
Запасные
22
Черофолини
Микеле Черофолини
97
Дронговски
Бартломей Дронговски
31
Уго
Витор Уго
15
Оливера
Максимильяно Оливера
76
Гаспар
Бруну Гаспар
8
Сапонара
Риккардо Сапонара
19
Кристофоро
Себастьян Кристофоро
14
Дабо
Брайан Дабо
27
Ло Фасо
Симоне Ло Фасо
10
Эйссерик
Валентин Эйссерик
11
Фальчинелли
Диего Фальчинелли
77
Теро
Сирил Теро
Ювентус
мин
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
26
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
90
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
90
12
Сандро
Алекс Сандро
90
4
Бенатиа
Медхи Бенатиа
90
5
Пьянич
Миралем Пьянич
90
8
Маркизио
Клаудио Маркизио
90
6
Хедира
Сами Хедира
90
17
Манджукич
Марио Манджукич
90
33
Бернардески
Федерико Бернардески
56'
90
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
86'
90
Запасные
23
Щесны
Войцех Щесны
16
Пинсольо
Карло Пинсольо
24
Ругани
Даниэле Ругани
15
Барцальи
Андреа Барцальи
2
Де Шильо
Маттиа Де Шильо
30
Бентанкур
Родриго Бентанкур
27
Стураро
Стефано Стураро
22
Асамоа
Квадво Асамоа
11
Коста
Дуглас Коста