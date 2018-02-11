Торино
мин
39
Сиригу
Сальваторе Сиригу
90
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
90
33
Н'Кулу
Николя Н'Кулу
32'
90
13
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
3
Молинаро
Кристиан Молинаро
90
88
Ринкон
Томас Ринкон
90
22
Оби
Жоэль Оби
90
14
Фальке
Яго Фальке
90
8
Базелли
Даниэле Базелли
90
11
Ньянг
М'Байе Ньянг
90
9
Белотти
Андреа Белотти
66'
90
Запасные
1
Ичасо
Сальвадор Ичасо
4
Бонифази
Кевин Бонифази
23
Баррека
Антонио Баррека
15
Ансальди
Кристиан Ансальди
24
Моретти
Эмилиано Моретти
5
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
21
Беренгер
Алекс Беренгер
10
Льяич
Адем Льяич
20
Эдера
Симоне Эдера
Удинезе
мин
1
Биццарри
Альбано Биццарри
90
11
Дзампано
Франческо Дзампано
90
17
Нуйтинк
Брам Нуйтинк
90
3
Каэтано
Самир
90
14
Янкто
Якуб Янкто
90
72
Барак
Антонин Барак
90
85
Бехрами
Валон Бехрами
90
27
Видмер
Силвэн Видмер
90
19
Стригер Ларсен
Йенс Стригер Ларсен
90
15
Ласанья
Кевин Ласанья
90
20
Лопес
Макси Лопес
90
Запасные
22
Скуффет
Симоне Скуффет
25
Борселлини
Давиде Борселлини
4
Анджелла
Габриэле Анджелла
97
Пеццелла
Джузеппе Пеццелла
99
Балич
Андрия Балич
21
Понтиссо
Симоне Понтиссо
6
Фофана
Секо Фофана
10
де Пауль
Родриго де Пауль
23
Халлфредссон
Эмил Халлфредссон
13
Ингелссон
Сванте Ингелссон
18
Перица
Стипе Перица