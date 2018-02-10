СПАЛ
мин
97
Мерет
Алекс Мерет
90
27
Фелипе Диас
Фелипе
90
5
Шимич
Лоренцо Шимич
90
21
Саламон
Бартош Саламон
90
14
Матиелло
Федерико Матиелло
90
29
Лаццари
Мануэль Лаццари
90
88
Грасси
Альберто Грасси
90
77
Вивиани
Федерико Вивиани
90
19
Куртич
Ясмин Куртич
90
7
Антенуччи
Мирко Антенуччи
90
Запасные
1
Гомис
Альфред Гомис
85
Драме
Букари Драме
15
Вяйсянен
Саули Вяйсянен
33
Коста
Филиппо Коста
12
Конате
Па Конате
24
Витале
Маттиа Витале
28
Скьяттарелла
Паскуале Скьяттарелла
9
Бонаццоли
Федерико Бонаццоли
43
Палоски
Альберто Палоски
10
Флоккари
Сержио Флоккари
Милан
мин
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
90
20
Абате
Иньяцио Абате
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
68
Родригес
Рикардо Родригес
90
13
Романьоли
Алессио Романьоли
90
8
Хесус Фернандес
Сусо
90
79
Кесси
Франк Кесси
90
10
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
90
5
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
90
21
Билья
Лукас Билья
73'
90
63
Кутроне
Патрик Кутроне
2'
65'
90
Запасные
90
Доннарумма
Антонио Доннарумма
17
Сапата
Кристиан Сапата
31
Антонелли
Лука Антонелли
15
Гомес
Густаво Гомес
22
Мусаччио
Матео Мусаччио
73
Локателли
Мануэль Локателли
4
Маури
Хосе Маури
18
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
11
Борини
Фабио Борини
9
Силва
Андре Силва