Кьево
мин
70
Соррентино
Стефано Соррентино
90
5
Гамберини
Алессандро Гамберини
90
18
Гобби
Массимо Гобби
90
23
Бирса
Вальтер Бирса
90
8
Радованович
Иван Радованович
90
17
Джаккерини
Эмануэле Джаккерини
90
77
Бастьен
Самюэль Бастьен
90
27
Депаоли
Фабио Депаоли
90
69
Меджиорини
Риккардо Меджиорини
90
45
Инглесе
Роберто Инглесе
90
Запасные
98
Конфенте
Алессандро Конфенте
90
Секулин
Андреа Секулин
12
Цесар
Боштьян Цесар
3
Дайнелли
Дарио Дайнелли
56
Хетемай
Перпарим Хетемай
4
Ригони
Никола Ригони
19
Кастро
Лукас Кастро
31
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
9
Степински
Мариуш Степински
20
Пуччарелли
Мануэль Пуччарелли
Дженоа
мин
1
Перин
Маттиа Перин
90
14
Бираски
Давиде Бираски
90
32
Перейра
Педро Перейра
90
87
Жуканович
Эрвин Жуканович
90
2
Сполли
Николас Сполли
90
8
Бертолаччи
Андреа Бертолаччи
90
88
Хильмарк
Оскар Хильмарк
90
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
90'
90
30
Ригони
Лука Ригони
90
16
Галабинов
Андрей Галабинов
90
19
Пандев
Горан Пандев
90
Запасные
23
Ламанна
Эудженио Ламанна
38
Зима
Лукаш Зима
4
Кофи
Исаак Кофи
24
Бесса
Даниэль Бесса
22
Лазович
Дарко Лазович
10
Лападула
Джанлука Лападула