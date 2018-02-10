Кротоне
мин
1
Кордас
Алекс Кордас
90
23
Капуано
Марко Капуано
90
7
Чеккерини
Федерико Чеккерини
90
92
Бенали
Ахмад Бенали
90
87
Мартелла
Бруно Мартелла
90
10
Барберис
Андреа Барберис
90
38
Мандрагора
Роландо Мандрагора
80'
90
37
Фараони
Давиде Фараони
90
17
Будимир
Анте Будимир
90
29
Тротта
Марселло Тротта
90
9
Налини
Андреа Налини
90
Запасные
3
Феста
Марко Феста
78
Висково
Аньелло Висково
93
Айети
Арлинд Айети
34
Шимич
Штефан Шимич
20
Павлович
Даниэль Павлович
89
Крочата
Джованни Крочата
13
Иско
Мариано Иско
6
Роден
Маркус Роден
11
Риччи
Федерико Риччи
5
Стоян
Адриан Стоян
99
Точукву
Симеон Точукву
Аталанта
мин
1
Бериша
Этрит Бериша
90
5
Масиелло
Андреа Масиелло
90
6
Паломино
Хосе Луис Паломино
88'
90
3
Толой
Рафаэл Толой
90
33
Хатебур
Ханс Хатебур
90
72
Иличич
Йосип Иличич
90
15
де Рон
Мартен де Рон
90
37
Спинаццола
Леонардо Спинаццола
90
4
Кристанте
Бриан Кристанте
90
29
Петанья
Андреа Петанья
90
9
Корнелиус
Андреас Корнелиус
90
Запасные
31
Росси
Франческо Росси
91
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
95
Бастони
Алессандро Бастони
21
Кастань
Тимоти Кастань
28
Манчини
Джанлука Манчини
23
Мелегони
Филиппо Мелегони
32
Хаас
Николас Хаас
8
Госенс
Робин Госенс
11
Фройлер
Ремо Фройлер