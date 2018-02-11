Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
25
Миранда
Жоао Миранда
90
37
Шкриньяр
Милан Шкриньяр
90
7
Канселу
Жоау Канселу
90
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
90
44
Перишич
Иван Перишич
90
20
Валеро
Борха Валеро
90
77
Брозович
Марсело Брозович
90
11
Весино
Матиас Весино
90
23
Ситадин
Эдер Мартинс Ситадин
2'
90
17
Карамо
Янн Карамо
63'
90
Запасные
46
Берни
Томмазо Берни
27
Паделли
Даниэле Паделли
29
Дальберт
Дальберт
2
Лопес
Лисандро Лопес
13
Раноккия
Андреа Раноккия
21
Сантон
Давиде Сантон
8
Рафинья
Рафинья
5
Гальярдини
Роберто Гальярдини
87
Кандрева
Антонио Кандрева
99
Пинамонти
Андреа Пинамонти
Болонья
мин
83
Миранте
Антонио Миранте
90
5
Пульгар
Эрик Пульгар
90
25
Масина
Адам Масина
90
3
Гонсалес
Джанкарло Гонсалес
90
15
Мбайе
Ибрахима Мбайе
90
6
Де Майо
Себастьян Де Майо
90
16
Поли
Андреа Поли
90
7
Джемаили
Блерим Джемаили
90
14
Ди Франческо
Федерико Ди Франческо
90
24
Паласио
Родриго Паласио
25'
90
8
Орсолини
Риккардо Орсолини
90
Запасные
35
Торосидис
Василис Торосидис
33
Кейта
Шейк Кейта
4
Крафт
Эмиль Крафт
18
Хеландер
Филип Хеландер
11
Крейчи
Ладислав Крейчи
12
Крисетиг
Лоренцо Крисетиг
77
Донса
Годфред Донса
2
Надь
Адам Надь
10
Дестро
Маттиа Дестро