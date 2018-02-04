Ювентус
мин
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
90
24
Ругани
Даниэле Ругани
90
12
Сандро
Алекс Сандро
9'
90
2
Де Шильо
Маттиа Де Шильо
90
14
Матюиди
Блейз Матюиди
90
5
Пьянич
Миралем Пьянич
38'
90
6
Хедира
Сами Хедира
24'
27'
90
17
Манджукич
Марио Манджукич
90
33
Бернардески
Федерико Бернардески
90
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
63'
74'
83'
90
Запасные
16
Пинсольо
Карло Пинсольо
23
Щесны
Войцех Щесны
26
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
15
Барцальи
Андреа Барцальи
4
Бенатиа
Медхи Бенатиа
30
Бентанкур
Родриго Бентанкур
36
Дель Соле
Фердинандо Дель Соле
27
Стураро
Стефано Стураро
22
Асамоа
Квадво Асамоа
8
Маркизио
Клаудио Маркизио
Сассуоло
мин
47
Консильи
Андреа Консильи
90
21
Лирола
Поль Лирола
90
13
Пелузо
Федерико Пелузо
90
15
Ачерби
Франческо Ачерби
90
5
Лемос
Маурисио Лемос
90
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
90
32
Дункан
Альфред Дункан
90
7
Миссироли
Симоне Миссироли
90
25
Берарди
Доменико Берарди
90
16
Политано
Маттео Политано
90
30
Бабакар
Хума Бабакар
90
Запасные
77
Пеголо
Джанлука Пеголо
70
Марсон
Леонардо Марсон
98
Адьяпонг
Клод Адьяпонг
22
Фраттези
Давиде Фраттези
12
Сенси
Стефано Сенси
6
Маццителли
Лука Маццителли
8
Бьондини
Давиде Бьондини
10
Матри
Алессандро Матри
90
Рагуса
Антонио Рагуса
17
Пьерини
Николас Пьерини