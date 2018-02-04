Удинезе
мин
1
Биццарри
Альбано Биццарри
90
11
Дзампано
Франческо Дзампано
90
5
Данило
Данило
90
17
Нуйтинк
Брам Нуйтинк
90
97
Пеццелла
Джузеппе Пеццелла
90
10
де Пауль
Родриго де Пауль
90
72
Барак
Антонин Барак
90
14
Янкто
Якуб Янкто
90
85
Бехрами
Валон Бехрами
90
19
Стригер Ларсен
Йенс Стригер Ларсен
90
15
Ласанья
Кевин Ласанья
90
Запасные
25
Борселлини
Давиде Борселлини
22
Скуффет
Симоне Скуффет
4
Анджелла
Габриэле Анджелла
99
Балич
Андрия Балич
21
Понтиссо
Симоне Понтиссо
6
Фофана
Секо Фофана
27
Видмер
Силвэн Видмер
23
Халлфредссон
Эмил Халлфредссон
18
Перица
Стипе Перица
20
Лопес
Макси Лопес
Милан
мин
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
90
20
Абате
Иньяцио Абате
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
2
Калабрия
Давиде Калабрия
90
13
Романьоли
Алессио Романьоли
90
8
Хесус Фернандес
Сусо
9'
90
79
Кесси
Франк Кесси
90
10
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
90
5
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
90
21
Билья
Лукас Билья
90
9
Силва
Андре Силва
90
Запасные
90
Доннарумма
Антонио Доннарумма
17
Сапата
Кристиан Сапата
31
Антонелли
Лука Антонелли
22
Мусаччио
Матео Мусаччио
73
Локателли
Мануэль Локателли
4
Маури
Хосе Маури
18
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
11
Борини
Фабио Борини
7
Калинич
Никола Калинич
63
Кутроне
Патрик Кутроне