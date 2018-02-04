Кальяри
мин
28
Краньо
Алессио Краньо
90
3
Андреолли
Марко Андреолли
90
23
Чеппителли
Лука Чеппителли
90
15
Кастан
Леандро Кастан
90
20
Падоин
Симоне Падоин
90
16
Фараго
Паоло Фараго
90
18
Барелла
Николо Барелла
90
8
Чигарини
Лука Чигарини
34'
90
30
Паволетти
Леонардо Паволетти
90
10
Жоао
Жоао Педро
90
17
Фариас
Диего Фариас
90
Запасные
26
Кроста
Лука Кроста
1
Рафаэль
Рафаэль
22
Ликогианнис
Хараламбос Ликогианнис
27
Дейола
Алессандро Дейола
21
Ионицэ
Артур Ионицэ
4
Дессена
Даниэле Дессена
25
Сау
Марко Сау
9
Джианнетти
Никколо Джианнетти
32
Сон Хан
Кван Сон Хан
СПАЛ
мин
97
Мерет
Алекс Мерет
90
27
Фелипе Диас
Фелипе
90
23
Викари
Франческо Викари
90
4
Сионек
Тиаго Сионек
90
14
Матиелло
Федерико Матиелло
90
77
Вивиани
Федерико Вивиани
90
19
Куртич
Ясмин Куртич
90
88
Грасси
Альберто Грасси
90
29
Лаццари
Мануэль Лаццари
90
7
Антенуччи
Мирко Антенуччи
90
10
Флоккари
Сержио Флоккари
90
Запасные
1
Гомис
Альфред Гомис
15
Вяйсянен
Саули Вяйсянен
5
Шимич
Лоренцо Шимич
33
Коста
Филиппо Коста
85
Драме
Букари Драме
28
Скьяттарелла
Паскуале Скьяттарелла
24
Витале
Маттиа Витале
9
Бонаццоли
Федерико Бонаццоли
43
Палоски
Альберто Палоски